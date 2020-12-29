Народные приметы на 30 декабря подскажут, какая погода установится в мае

Народные приметы на 30 декабря помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в мае.

В былые времена, когда прогноза погоды в современном его понимании не было вовсе, люди верили, что теплая погода в предпоследний день первого месяца года предвещает, что в мае будет иметь место весьма высокая температура воздуха. Если же 30 декабря наблюдаются сильные морозы, то и последний месяц весны будет достаточно холодным.

Иней в предпоследний день года народные поверья называют сигналом о том, что через неделю наступит потепление.

Метель в этот день радовала пчеловодов, которые жили несколько веков назад, поскольку они видели в ней знак о хорошем роении пчел.