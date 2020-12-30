Народные приметы на 31 декабря подскажут, какая погода будет в июле

Поверья на 31 декабря, которые в былые времена были единственным способом составления прогноза погода, помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет характерной для предстоящего июля.

Несколько веков назад люди верили в то, что между погодными обстановками в разные дни есть некая взаимосвязь прямо пропорционального характера. Если вышло так, что 31 декабря имеет место слишком высокая для данного периода температура воздуха, то предстоящий июль отличится сильной жарой, которую не будут смягчать осадки в виде дождя. Если же 31 декабря наблюдаются сильные морозы, то июль будет умеренным в температурном плане.

Если в этот день нет снега, то в следующем году будет очень плохой урожай.

Ветер, который в последний день года дует в западном или же юго-западном направлении, народные приметы называют сигналом о скором потеплении.