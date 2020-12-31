Народные приметы на 1 января подскажут, какая погода будет в начале лета

Народные приметы на 1 января помогут установить, какие имеются в окружающей среде предвестники погоды в начале лета.

Несколько столетий назад в народной среде было принято считать, что сильные морозы в первый день второго месяца зимы являются предвестниками того, что первые дни предстоящего лета будут достаточно прохладными. Если же в этот день имеет место теплая погода, то начало лета будет жарким.

Крестьяне, которым выпало житель в былые времена, в этот день следили за небом. Они верили, что чистая небесная гладь 1 января сулит хороший урожай, особенно это касается ягод.

Также народные поверья не советуют в этот день заниматься тяжелым физическим трудом, поскольку в противном случае весь предстоящий год будет не самым простым.