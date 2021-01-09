На трассе Саранск — Ульяновск столкнулись сразу 7 авто

Крупное ДТП произошло накануне вечером на загородном участке шоссе сообщением Саранск — Ульяновск.

Согласно оперативной информации, полученной от департамента МЧС близлежащей области, на автомобильной трассе в Карсунском районе одновременно врезались друг в друга следующие автомобили: внедорожник «Нива», «ВАЗ-2114», «Лада-Приора», «Субару», «Хендай», «Лада-Ларгус» и «Шкода».

По предварительной информации, есть несколько пострадавших. Для ликвидации последствий аварии привлечены две единицы техники и семь человек личного состава. По факту дорожного инцидента назначена проверка.

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