В Саранске горел мусор в заброшенной постройке

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенном здании.

Указанное происшествие произошло вечером 10 января на территории Октябрьского района города. В заброшенной постройке, расположенной по адресу – улица Лихачева, загорелся мусор.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя уничтожило мусор в заброшенном здании на площади, составляющей 2 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru