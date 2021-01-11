Народные приметы на 12 января подскажут, какая погода будет предстоящим летом

Народные приметы на 12 января помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место на протяжении предстоящего лета.

Несколько веков назад людьми, которые на постоянной основе вели наблюдение за состоянием окружающей среды, было сформулировано правило метеорологической направленности, гласящее, что наличие южного ветра в двенадцатый день второго месяца зимы предвещает теплую погоду в течение предстоящего лета.

Также народные поверья гласят, что выпадение осадков в виде снега в этот день сигнализирует о дождливой погоде летом.

Громко чирикающие воробьи 12 января предвещают скорое увеличение температуры воздуха.