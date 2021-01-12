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Народные приметы на 13 января подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 13 января подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 13 января помогут определить, будет ли предстоящее лето отличаться частым выпадением осадков в виде дождя.

Несколько столетий назад считалось, что к лету, характерной чертой которого станут частые дожди, готовиться нужно в том случае, если в тринадцатый день второго месяца зимы имеет место теплая погода.

Крестьяне, жизнь которых проходила несколько веков назад, радовались звездному небу 13 января, поскольку воспринимали яркую небесную гладь в этот день в качестве сигнала о хорошем урожае.

Кроме того, народные приметы гласят, что наличие тумана 13 января сулит удачный год.  