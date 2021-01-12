Народные приметы на 13 января подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 13 января помогут определить, будет ли предстоящее лето отличаться частым выпадением осадков в виде дождя.

Несколько столетий назад считалось, что к лету, характерной чертой которого станут частые дожди, готовиться нужно в том случае, если в тринадцатый день второго месяца зимы имеет место теплая погода.

Крестьяне, жизнь которых проходила несколько веков назад, радовались звездному небу 13 января, поскольку воспринимали яркую небесную гладь в этот день в качестве сигнала о хорошем урожае.

Кроме того, народные приметы гласят, что наличие тумана 13 января сулит удачный год.