Народные приметы на 14 января подскажут, будет ли весна поздней

Народные приметы на 14 января помогут определить, следует ли готовиться к тому, что весна наступит поздно.

Несколько веков назад люди, не подвергая каким-либо сомнениям, воспринимали в качестве абсолютно достоверной примету метеорологического характера, согласно которой дождь, идущий в четырнадцатый день второго месяца зимы, сигнализирует о том, что во второй половине весны выпадет снег.

Если же в этот день имеет место обильное выпадение снега, то зима будет затяжной, а весна наступит достаточно поздно.

Высокая температура воздуха 14 января сигнализирует о том, что предстоящее лето будет холодным.

Если же в этот день весь день идет снег, летом будет иметь место комфортная погода с точки зрения температуры воздуха.