Сотрудники УИИ УФСИН РФ по Мордовии во время новогодних праздников посетили граждан, состоящих на учете

Сотрудниками филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии в период усиленного варианта несения службы осуществлялась проверка по месту жительства лиц, состоящих на учете, и в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе посещения обвиняемых (подозреваемых) сотрудниками были не только проведены профилактические беседы, но и проверено оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ).

Главной целью посещения данных лиц в период новогодних каникул являлась проверка соблюдения ими запретов и ограничений, установленных судом.

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Источник: 13.fsin.su