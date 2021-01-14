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Сотрудники УИИ УФСИН РФ по Мордовии во время новогодних праздников посетили граждан, состоящих на учете

Сотрудники УИИ УФСИН РФ по Мордовии во время новогодних праздников посетили граждан, состоящих на учете

Сотрудниками филиала по Ленинскому району Саранска уголовно-исполнительной инспекции УФСИН РФ по Мордовии в период усиленного варианта несения службы осуществлялась проверка по месту жительства лиц, состоящих на учете, и в отношении которых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе посещения обвиняемых (подозреваемых) сотрудниками были не только проведены профилактические беседы, но и проверено оборудование системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ).

Главной целью посещения данных лиц в период новогодних каникул являлась проверка соблюдения ими запретов и ограничений, установленных судом.

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Источник: 13.fsin.su