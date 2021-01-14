Народные приметы на 15 января подскажут, изменится ли погода

Народные приметы на 15 января помогут установить, имеются ли в окружающей среде признаки скорого изменения метеорологической обстановки.

В былые времена людьми, которые на регулярной основе следили за положением дел в окружающей среде, была установлена своего рода метеорологическая взаимосвязь, выражающаяся в том, что облака, имеющие место вечером 15 января, являются своего рода предвестником скорых погодных изменений.

Если в этот день дрова трещат в печи, народные приметы советуют готовиться к усилению морозов.

Также существует поверье о том, что домашняя птица, копошащаяся 15 января, сигнализирует о скором приходе потепления.