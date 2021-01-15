Народные приметы на 16 января подскажут, ударят ли морозы

Народные приметы на 16 января помогут определить, будет ли в ближайшее время иметь место наступление сильных морозов.

Люди, которым выпало жить несколько веков назад, когда прогноз погоды существовал исключительно на уровне передаваемых из уст в уста преданий, верили, что к сильным морозам стоит готовиться в том случае, если в шестнадцатый день второго месяца зимы Луна находится в кресте или же в круге.

Плывущие в этот день по небу облака народными приметами трактуются в качестве предвестников скорой метели.

Если 16 января на закатном небе видны круги, вторая половина зима будет отличаться частым выпадением снега и морозной погодой.