Народные приметы на 17 января подскажут, будут ли иметь место затяжные морозы

Народные приметы на 17 января помогут установить, будет ли в ближайшее время наблюдаться морозная погода.

Несколько веков назад люди установили взаимосвязь метеорологического характера, суть которой заключается в том, что ясное небо, имеющее место в семнадцатый день второго месяца зимы, следует воспринимать в качестве своего рода сигнала о затяжном периоде сильных морозов.

Если же 17 января наблюдается полнолуние, народные приметы советуют готовиться к сильному половодью грядущей весной.

Алая заря в этот день может предвещать, что в скором времени будет иметь место ветреная погода.