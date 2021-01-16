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Народные приметы на 17 января подскажут, будут ли иметь место затяжные морозы

Народные приметы на 17 января подскажут, будут ли иметь место затяжные морозы

Народные приметы на 17 января помогут установить, будет ли в ближайшее время наблюдаться морозная погода.

Несколько веков назад люди установили взаимосвязь метеорологического характера, суть которой заключается в том, что ясное небо, имеющее место в семнадцатый день второго месяца зимы, следует воспринимать в качестве своего рода сигнала о затяжном периоде сильных морозов.

Если же 17 января наблюдается полнолуние, народные приметы советуют готовиться к сильному половодью грядущей весной.

Алая заря в этот день может предвещать, что в скором времени будет иметь место ветреная погода.