Народные приметы на 18 января подскажут, будет ли апрель холодным

Народные приметы на 18 января помогут определить, имеются ли в окружающей среде предвестники того, что предстоящий апрель будет отличаться крайне холодной для весны погодой.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды существовал в виде поверья, достоверность которого может быть лишь предварительной и не претендует на высокую точность, люди верили, что метель, наблюдающаяся в восемнадцатый день второго месяца зимы, является сигналом о том, что апрель будет очень холодным, а также огорчит выпадением снега вместо весеннего тепла.

Народные приметы не советуют 18 января обижаться на окружающих, но не уточняют, по какой именно причине следует избегать обид.

Также в былые времена люди верили, что снег в этот день приобретает целебные свойства.