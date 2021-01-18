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Народные приметы на 19 января подскажут, установится ли хорошая погода

Народные приметы на 19 января подскажут, установится ли хорошая погода

Народные приметы на 19 января помогут установить, имеют ли место предвестники того, что в ближайшее время будет наблюдаться хорошая погода.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе вели наблюдение за состоянием окружающей среды, установили закономерность, заключающуюся в том, что комфортный температурный режим и солнечная погода в девятнадцатый день второго месяца зимы предвещает хорошую метеорологическую обстановку на протяжении нескольких ближайших недель.

Если же 19 января имеют место осадки в виде дождя, до конца января будет наблюдаться аналогичная метеорологическая ситуация.

Холодная и ясная погода в этот день народными приметами называется предвестником лета с минимальным количеством осадков.  