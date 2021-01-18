Народные приметы на 19 января подскажут, установится ли хорошая погода

Народные приметы на 19 января помогут установить, имеют ли место предвестники того, что в ближайшее время будет наблюдаться хорошая погода.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе вели наблюдение за состоянием окружающей среды, установили закономерность, заключающуюся в том, что комфортный температурный режим и солнечная погода в девятнадцатый день второго месяца зимы предвещает хорошую метеорологическую обстановку на протяжении нескольких ближайших недель.

Если же 19 января имеют место осадки в виде дождя, до конца января будет наблюдаться аналогичная метеорологическая ситуация.

Холодная и ясная погода в этот день народными приметами называется предвестником лета с минимальным количеством осадков.