Мордовия: пользователи Wink от «Ростелекома» в новогодние праздники смотрели фантастику и комедии

В новогодние каникулы клиенты «Ростелекома» из Мордовии сделали около пяти тысяч заказов в онлайн-кинотеатре Wink. Чаще всего подписчики сервиса выбирали фантастические фильмы и комедии.

Наибольшее количество просмотров набрали фильм «Атакан. Кровавая легенда» в жанре фэнтези и комедия «Необыкновенная история на Рождество». В десятку популярных кинолент вошли новинка проката «Ведьмы» и комедии «Вечер шутов, или Серьезно с приветом», «Необыкновенная история на Рождество» и «Дружить по-русски!»

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Онлайн-кинотеатр Wink – это отличная возможность интересно провести свободное время. В новогодние каникулы сервис был особенно популярен. Около 35 тысяч подписчиков интерактивного телевидения от “Ростелекома” могут в домашней обстановке смотреть новинки мировой киноиндустрии, управлять трансляцией – пользоваться паузой, перемоткой и архивом телепередач».

В январе цифровой видеосервис Wink представляет эксклюзивные премьеры: документальной проект о России «Девяностые» журналиста, писателя и главного редактора Esquire Сергея Минаева, эротический триллер «Преступить черту» c Марио Касасом в главной роли, биографическую драму «Дэвид Боуи. Человек со звезды» и другие новинки мирового кинематографа.

Wink – это 60 тысяч фильмов, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус. Фильмотека сервиса регулярно обновляется. Пользователь может начать смотреть любимые киноленты дома, а продолжить по дороге на работу или в поездке. Для этого достаточно установить приложение Wink на смартфон или планшет.

Получить подробную информацию об услуге Wink можно по бесплатному телефону 8 800 1000 800, на сайте компании rt.ru и в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».