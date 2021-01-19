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На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 миллионов фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге «Мультискрин» под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.

Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы «Один дома», «Один дома 2» и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах «Холодное сердце-2» и «Последний богатырь». Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы «Довод», «Подольские курсанты» и «Джентльмены» (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили «Чики» и недавняя премьера «Псих» (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).

Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева «Девяностые», первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы «Мумий Тролль».

Топ-10 детских фильмов

и мультфильмов:

1.    «Холодное сердце-2»;

2.    «Последний богатырь»;

3.    «Маша и медведь. Новогодние выпуски»;

4.    «Тролли. Мировой тур»;

5.    «Ральф против интернета»;

6.    «Гринч — похититель Рождества»;

7.    «Моана»;

8.    «Три кота. Специальные серии»;

9.    «Суперсемейка 2»;

10.  «Фиксики: Большой секрет».

Топ-10 сериалов:

1.    «Чики»;

2.    «Псих»;

3.    «Девяностые (проект Сергея Минаева)»;

4.    «Родком»;

5.    «Миша портит все»;

6.    «Пассажиры»;

7.    «Противостояние»;

8.    «Сопрано» (в переводе Гоблина);

9.    «Ваша честь»;

10.  «Черная любовь».

Топ-10 платных фильмов:

1.    «Один дома»;

2.    «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке»;

3.    «Довод»;

4.    «Необыкновенная история на Рождество»;

5.    «Ведьмы» (2020);

6.    «Подольские курсанты»;

7.    «Гренландия»;

8.    «Друзья на свою голову»;

9.    «Кольская сверхглубокая»;

10.  «Джентльмены» (в переводе Гоблина).

Топ-10 фильмов в открытом доступе:

1.    «Достать ножи»;

2.    «Волк с Уолл-стрит»;

3.    «Любовь»;

4.    «Паразиты»;

5.    «Апгрейд»;

6.    «Зеленая книга»;

7.    «1+1»;

8.    «Легенда №17»;

9.    «Самогонщики»;

10.  «Капернаум».