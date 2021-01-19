Народные приметы на 20 января подскажут, грядет ли оттепель

Народные приметы на 20 января помогут узнать, следует ли готовиться к приближающейся оттепели.
В былые времена в народной среде сформировалось поверье метеорологической направленности, согласно которому, в том случае, если после двадцатого дня второго месяца зимы в течение недели наблюдаются сильные морозы, вскоре наступит оттепель.
Если же 20 января имеет место полнолуние, грядущей весной будет наблюдаться сильное половодье.
Метель в этот день народные приметы называют предвестником сильного ветра и выпадения снега на Масленицу.
Дождь 20 января может свидетельствовать о хорошем урожае хлеба.