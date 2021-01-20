Как на сайте bezlimit-mts.ru можно подключить номера в коде 8(800)

В наше время невозможно жить без плодов технического прогресса, которые существенно облегчают нашу жизнь, делают ее более комфортной и удобной. Очень сложно сегодня представить себе человека, который не пользуется мобильным телефоном. Он является незаменимым помощником как в повседневной жизни, так и на работе или в учебе. Телефон обеспечивает нам легкую и доступную связь с другими людьми, даже находящимися в другом уголке планеты.

Так как мобильная связь сегодня представляет собой высокую ценность, на первый план выходит правильный выбор оператора, который сможет гарантировать вам чистую регулярную связь, а также разного рода дополнительные услуги и сервисы, среди которых доступ к сети интернет, круглосуточная служба технической поддержки и вместе с тем невысокая стоимость услуг.

Одним из новых мировых трендов является подключение номера в коде 8 (800). Он является популярным среди бизнес-компаний, которым поступает огромное количество звонков в день. Вы можете оформить, подключить и настроить себе такой формат номера прямо в день обращения к оператору. Причем весь процесс подключения полностью дистанционный. Согласно статистике, на такие номера звонки осуществляются чаще почти на 40%, в основном потому, что они являются бесплатными для входящих абонентов. Бесплатно оформить можно по ссылке - https://bezlimit-mts.ru/numbers_8_800/

Среди основных преимуществ подключения такого номера можно особенно выделить следующие факторы:

номер предназначен как для физических, так и для юридических лиц;

простота и удобство в использовании, нет необходимости в дополнительном оборудовании;

обеспечивается экономичность благодаря отсутствию больших затрат на расширение линий связи;

предполагается быстрая и эффективная обработка абсолютно всех входящих звонков;

легкая организация конференций и групп с единым номером;

настройка многоуровневого голосового меню, предназначенного для распределения всех звонков по соответствующим отделам или службам;

возможность поставить звонок в очередь, а также настроить автоответчик в том случае, если все операторы будут заняты на линии.

Кроме того, при помощи данной услуги вы сможете организовать сервис горячей линии, поддержки, а также проводить различные опросы и реализовать прямые продажи. Одной из функций данного номера является возможность записи всех телефонных звонков, совершенных по любому вашему номеру.

Важно также, что использование формата номера 8 (800) улучшает имидж компании и демонстрирует внимательное отношение к клиентам, которое состоит в избавлении их от некоторых дополнительных расходов.

Подключить данную услугу можно как по наличной, так и безналичной оплате. После подключения вы получите многоканальный номер, которым можно воспользоваться с абсолютно любого телефонного номера, а также максимально гибкое и удобное распределение входящих звонков с параллельной минимизацией пропущенных.

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