Жителя Рузаевки осудили за покушение на убийство двух человек

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.

Вечером 26 июля прошлого года 30-летний житель Рузаевки, находясь возле подъезда дома, расположенного по адресу – улица Тухачевского, проводил время в компании нескольких человек. В определенный момент мужчина попросил 23-летнюю участницу компании отойти с ним сторону, дабы обсудить ранее произошедший между ними конфликт.

В ходе беседы осужденного возмутило поведение девушки. В порыве негативных эмоций преступник ударил пострадавшую ножом в шею. Ещё один участник компании 29-летнего возраста, увидев происходящее, стал заступаться за девушку. Злоумышленник ударил парня ножом в область груди. Пострадавшие сумели скрыться от преступника на личном автомобиле одного из них.

Медики спасли 23-летнюю девушку и её 29-летнего знакомого.

Решением суда в отношении 30-летнего жителя Рузаевки была избрана мера наказания в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф