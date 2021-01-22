В Саранске водитель легковушки сбил несовершеннолетнюю – девочку 15 лет

В Саранске 15-летняя девочка попала под колёса легкового автомобиля.

Происшествие произошло вечером 21 января на территории Пролетарского района города. На улице Н. Эркая 41-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Гранта», совершил наезд на 15-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Также было установлено, что за последний год автомобилист девять раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Чамзинском районе в ДТП погиб 55-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф