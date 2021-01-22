Жительница Лямбирского района фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев

В Мордовии местная жительница фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в декабре прошлого года 61-летняя жительница указанного района оформила фиктивную регистрацию в принадлежащей ей квартире, расположенной в Саранске, двум гражданам Таджикистана 1975 и 1980 годов рождения. В настоящее время устанавливается местонахождение иностранцев.

Сейчас стражами порядка решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы Лямбирского района.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф