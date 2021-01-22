В одной из колоний Мордовии прошел конкурс «Амигуруми…волшебная петелька»

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии среди осужденных, участвующих в кружке художественно-прикладного творчества, был проведен конкурс под названием «Амигуруми…волшебная петелька».

В рамках указанного конкурса осужденные изготовили игрушки своими руками, среди которых был символ прошлого года - «Крыска-Лариска», а также символ наступившего года - «Веселая Буренка».

Целью проведенного мероприятия стало создание условий для реализации творческого потенциала осужденных средствами художественно-прикладного творчества.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su