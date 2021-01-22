В Торбеево горел жилой дом

В Торбеево произошло возгорание жилого дома.

Утром 21 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. По указанному адресу загорелся жилой дом №10. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru