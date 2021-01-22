В Мордовии прошла операция «Детское кресло»

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции было проведено оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло».

За два дня проведения рейдовых мероприятий стражами порядка в отношении водителей было составлено 75 административных материалов за нарушение правил перевозки детей.

В прошлом году на территории республики были выявлены 1348 фактов перевозки детей без использования специального удерживающего устройства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф