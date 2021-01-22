В стационарах Мордовии остаются более 1600 больных коронавирусом

Оперативный штаб по коронавирусу в Мордовии сообщил информацию о количестве жителей республики, которые остаются в стационарах для больных с диагнозом COVID-19.

За последние сутки поступили сведения о том, что 1654 гражданина с коронавирусной инфекцией находятся на стационарном лечении.

Дома на самоизоляции остаются 2143 человека. Они находятся под наблюдением врачей. Данная информация касается как лиц с положительным тестом на COVID-19, так и тех, у кого данный диагноз не был подтвержден посредством тестовой методики.

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Источник: mordovmedia.ru