В Мордовии обсудили оборудование дорог комплексами фотовидеофиксации нарушений

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 21 января провел очередное совещание по вопросу оборудования участков автомобильных дорог республики комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД.

В конце декабря руководитель региона поставил перед правительством задачу в течение месяца восстановить работу комплексов. Тогда из 207 комплексов фотовидеофиксации, установленных на территории региона, в рабочем состоянии были лишь 94.

О том, что было сделано, доложил министр информатизации и связи республики Игорь Вольфсон. По его информации, сейчас восстановлена работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации, в ГИБДД материалы фотовидеофиксации поступают со 111 устройств, а постановления выставляются с 66 комплексов. Игорь Вольфсон заявил, что полностью работа региональной системы фиксации нарушений ПДД будет восстановлена до конца февраля. Артем Здунов поручил к этому времени довести систему фотовидеофиксации на дорогах республики до эффективности на уровне 100%.

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Источник: e-mordovia.ru