В Мордовии улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом

Вице-премьер Мордовии Галина Лотванова сообщила, в последние две недели в республике наблюдается улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

В регионе снижается число ежедневно выявляемых случаев заражения, растет свободный коечный фонд, сейчас он составляет 34,5%.

За последние три недели число госпитализаций снизилось на 24%, на сегодняшний день инфекционный коечный фонд уже сокращен на 180 коек.

Галина Лотванова подчеркнула, что, высвобождая койки, нужно начинать процесс реабилитации тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. В ближайшее время будут установлены реабилитационные койки на базе республиканского госпиталя и других медучреждений республики.

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Источник: e-mordovia.ru