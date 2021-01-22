Народные приметы на 23 января подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 23 января помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящего лета.

В былые времена существовало в народной среде поверье, согласно которому ясная погода в двадцать третий день второго месяца зимы может предвещать, что предстоящим летом будет наблюдаться преимущественно высокая температура воздуха без значительных и частых осадков, а весна наступит рано.

Если же в этот день наблюдается иней, предстоящая летняя пора будет отличаться частыми осадками в виде дождя и достаточно прохладной погодой.

Выпадение сухого снега 23 января может сигнализировать о засушливом лете.