В Саранске загорелся мусор в доме

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Поздним вечером 22 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в доме №6, расположенном по адресу – улица Гожувская. В мусоропроводе загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор в мусоропроводе на площади 0,2 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru