Народные приметы на 24 января подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 24 января помогут определить, какую погодную обстановку грядущей весной сулит положение дел в окружающей среде.

В былые времена, когда люди верили, что между метеорологической ситуацией в разные периоды года существует прямая взаимосвязь, было сформировано поверье, гласящее, что оттепель, наблюдающаяся в двадцать четвертый день второго месяца зимы, предвещает крайне неблагоприятную с точки зрения погоды весну, отличающуюся частыми погодными изменениями и холодами.

Если же утром 24 января идет снег, народные поверья советуют готовиться к тому, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Туман в этот день может предвещать сильное половодье грядущей весной.