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Народные приметы на 24 января подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 24 января подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 24 января помогут определить, какую погодную обстановку грядущей весной сулит положение дел в окружающей среде.

В былые времена, когда люди верили, что между метеорологической ситуацией в разные периоды года существует прямая взаимосвязь, было сформировано поверье, гласящее, что оттепель, наблюдающаяся в двадцать четвертый день второго месяца зимы, предвещает крайне неблагоприятную с точки зрения погоды весну, отличающуюся частыми погодными изменениями и холодами.

Если же утром 24 января идет снег, народные поверья советуют готовиться к тому, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Туман в этот день может предвещать сильное половодье грядущей весной.

 

 