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Народные приметы на 25 января подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 25 января подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 25 января помогут определить, какие характерные особенности будет иметь предстоящая весна. 

Несколько веков назад люди в качестве достоверного правила воспринимали поверье, гласящее, что звездное небо, наблюдающееся в двадцать пятый день второго месяца зимы, сулит ранний приход весны.

Если утром 25 января наблюдается солнечная погода, грядущая весна будет достаточно теплой.

В том случае, если в этот день имеет место обильный снегопад, следует ожидать, что на протяжении предстоящего лета будут наблюдаться низкая для данного времени года температура воздуха и частые дожди.

Морозная погода 25 января сигнализирует о хорошем урожае.