Народные приметы на 25 января подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 25 января помогут определить, какие характерные особенности будет иметь предстоящая весна.

Несколько веков назад люди в качестве достоверного правила воспринимали поверье, гласящее, что звездное небо, наблюдающееся в двадцать пятый день второго месяца зимы, сулит ранний приход весны.

Если утром 25 января наблюдается солнечная погода, грядущая весна будет достаточно теплой.

В том случае, если в этот день имеет место обильный снегопад, следует ожидать, что на протяжении предстоящего лета будут наблюдаться низкая для данного времени года температура воздуха и частые дожди.

Морозная погода 25 января сигнализирует о хорошем урожае.