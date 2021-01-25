В Саранске водитель троллейбуса устроил ДТП с двумя пострадавшими

В Саранске по вине водителя троллейбуса произошло ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло днём 23 января на улице А. Невского. По предварительной информации, 28-летний гражданин, находившийся за рулем троллейбуса, следовавшего по маршруту №15, проявив невнимательность, врезался в двигавшийся впереди автомобиль марки BMW. После этого второе транспортное средство въехало в автомобиль марки Toyota, двигавшийся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадали две пассажирки BMW 46- и 68-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф