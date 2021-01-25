В Теньгушевском районе горела баня

В Теньгушевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
В ночь на 24 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Кураево. Возле дома №10, расположенного по адресу – улица Подгорная, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 24 квадратных метра.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске загорелась иномарка.
Источник: 13.mchs.gov.ru