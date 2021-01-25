Народные приметы на 26 января подскажут, грядет ли сильное похолодание

Народные приметы на 26 января подскажут, следует ли готовиться к приходу длительного периода сильных морозов.

Люди, которые жили в те времена, когда прогноза погоды в современном его понимании не существовало в принципе, верили, что к скорому существенному похолоданию следует готовиться в том случае, если в двадцать шестой день второго месяца зимы трещат деревья. Стоит отметить, что в данном случае речь идет о предвестнике сильных морозов, которые установятся на достаточно длительный срок.

Кроме того, поверья гласят, что шумящий лес в этот день может предвещать скорое потепление, а также сильные снегопады.

Если же 26 января у окон громко щебечут синицы, приметы, сформированные в народной среде несколько веков назад, советуют готовиться к раннему наступлению весны.