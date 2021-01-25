Новости биатлона - Беларуская сборная пришла второй в эстафетной гонке Оберхофа

В этой статье наши журналисты собрали для Вас самые последние новости биатлона. Читайте в этом выпуске: норвежская спортсменка Тириль Экхофф пришла к финишу первой на гонке женского спринта в Оберхофе; белорусская сборная заняла второе место в эстафетной гонке в Оберхофе; белорусская биатлонистка Елена Кручинкина высказала свое мнение о 2-м месте в женской эстафете в Оберхофе.

Тириль Экхофф выиграла женский спринт на 6-м этапе Кубка мира

Норвежская биатлонистка победила на женском спринте в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе. 30-летняя девушка лишь однажды промахнулась на двух огневых рубежах с результатом 22 минуты и 33,8 секунды. Второе место заняла итальянка Доротея Вирер. Она отстала от победительницы на 9,3 секунды. Третье место досталось австрийке Лизе Терезе Хаузер, которая ни разу не промахнулась. Она пришла позже на 12,6 секунды. На четвертом месте - француженка Жюстин Бреза (+19,4). За ней к финишу пришла ее соотечественница Анаис Шевалье-Буше (+23,5). Шестое место заняла немка Франциска Пройсс (+33,5).

Динара Алимбекова стала лучшей среди спортсменок Беларуси. Она пришла 12-й. Также в очковую зону прорвалась Елена Кручинкина, которая достигла 22-го места в строчке в протоколе.

Остальные белорусские биатлонистки не попали в список ТОП-40. Так, Анна Сола пришла 44-й, а Ирина Кривко - 67-й.

Женская сборная заняла второе место в эстафетной гонке в Оберхофе

Белорусская женская сборная заняла второе место в эстафетной гонке в рамках шестого этапа Кубка мира в Оберхофе. В состав сборной вошли Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина. Они пришли всего на 17,4 секунды позже сборной Германии. Белорусская сборная промахнулась на огневых рубежах 9 раз. Немецкие биатлонистки допустили только 5 промахов.

Третьей пришла шведская сборная (+35,7), которая промахнулась 5 раз.

Далее следуют сборные:

Россия.

Франция.

Чехия.

Норвегия.

Украина.

Елена Кручинкина высказала мнение о 2-м месте в женской эстафете Оберхофа

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина рассказала, что чувствует после того, как ее сборная выиграла серебро на шестом этапе Кубка мира в Оберхофе. Отметим, что белорусски показали лучший лыжный ход в этом соревновании.

Елена призналась, что чувствует себя отлично. Она вышла на старт сконцентрированной, с холодной головой. Она хотела чисто отработать, и добилась своего. Лишние эмоции не мешали спортсменке. Девушка думала только о своей работе.

Кручинкина призналась в эфире матч ТВ, что хотела бы бежать второй этап. Она даже обратилась с просьбой к тренеру, но тот решил, что белоруска будет бежать четвертый. Елена даже обиделась. Однако тренеры оказались правы. Все сложилось наилучшим образом.