Народные приметы на 27 января подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 27 января помогут определить, ожидается ли в ближайшее время повышение температуры воздуха.

Несколько столетий назад, когда попытки составить прогноз метеорологических изменений основывались на твердом убеждении о взаимосвязи разных явлений в окружающей среде, существовало поверье о том, что выпадение снега в двадцать седьмой день второго месяца зимы предвещает скорое потепление.

Если же в этот день вокруг Луны можно заметить туманный круг, следует готовиться к тому, что в ближайшие дни будет иметь место метель.

Ярко мерцающие звезды 27 января могут сигнализировать о скором усилении морозов.