«Ростелеком» охватил оптикой частный сектор Саранска

В декабре прошлого года «Ростелеком» охватил оптической сетью 67 улиц частного сектора Саранска. Возможность подключить скоростной интернет и цифровые сервисы получили две тысячи семей. Новая инфраструктура связи протяженностью более 70 км построена по технологии GPON (Gigabit passive optical network), обеспечивающей стабильную связь и высокую скорость передачи данных.

Подключив скоростной интернет, жители частных домовладений могут при помощи Wi-Fi выходить в сеть одновременно с разных устройств. С оптикой легко скачивать музыку и видео, смотреть интерактивное телевидение и играть в онлайн-игры. По запросу клиента сотрудники компании помогут подключить интеллектуальное видеонаблюдение и систему «Умный дом» для безопасности жилья и контроля придомовой территории.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Модернизация инфраструктуры и строительство новых линий связи – один из приоритетов работы компании. Скоростной интернет от “Ростелекома” появляется и в частном секторе городов, и в отдаленных сёлах. Наши клиенты могут выходить в сеть при помощи любых мобильных устройств и пользоваться онлайн-ресурсами для работы, учебы, отдыха и занятий спортом».

Дмитрий Воронцов, житель Саранска:

«Несколько лет я пользовался безлимитным мобильным интернетом и раздавал его через роутер на другие свои устройства. Связь была неустойчивая, скорость низкая, поэтому обрадовался возможности подключить проводной интернет от “Ростелекома”. Теперь сервисы работают стабильно – отчеты загружаются мгновенно, никаких сбоев. Дети без проблем пользуются онлайн-сервисами, готовятся к экзаменам, а жена увлеклась кулинарными уроками».

Всего за 2020 год в Республике Мордовия «Ростелеком» построил 800 км линий связи, обеспечив доступ к интернету жителям более 17 тысяч домохозяйств. Строительство велось как в новостройках, так и в частном секторе в 12 населенных пунктах республики. Теперь 70% семей региона имеют возможность подключить телекоммуникационные услуги по оптическим технологиям.

Подробнее об услугах – в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте компании или по бесплатному телефону 8 800 1000 800.