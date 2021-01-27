Народные приметы на 28 января подскажут, каким будет лето

Народные приметы на 28 января помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящего лета.

Несколько столетий назад люди считали, что в двадцать восьмой день второго месяца зимы можно определить, какая погода будет летом. Было принято верить в примету о том, что ясное небо в этот день предвещает, что предстоящее летняя пора будет отличаться высокой температурой воздуха и минимальным количеством осадков.

Также народные поверья гласят, что ветер 28 января предвещает достаточно холодное лето.

Кроме того, несколько столетий назад люди верили, что осадки в этот день судят летнюю пору, отличающуюся частыми дождями.