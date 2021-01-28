Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 29 января подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 29 января подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 29 января помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящего лета.

В былые времена, когда никто не сомневался в достоверности и справедливости своего рода синоптической догмы о взаимосвязи погоды в разные времена года, существовало поверье, гласящее, что сильный мороз, наблюдающийся в двадцать девятый день второго месяца зимы, предвещает, что предстоящее лето будет очень жарким.

Кроме того, несколько столетий назад считалось, что сугробы в этот день могут сигнализировать о снежном и морозном феврале.

Если 29 января на закате имеет место очень красное солнце, ближайшие дни будут морозными и ясными.   

 

 

 