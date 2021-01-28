Народные приметы на 29 января подскажут, будет ли предстоящее лето жарким

Народные приметы на 29 января помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящего лета.

В былые времена, когда никто не сомневался в достоверности и справедливости своего рода синоптической догмы о взаимосвязи погоды в разные времена года, существовало поверье, гласящее, что сильный мороз, наблюдающийся в двадцать девятый день второго месяца зимы, предвещает, что предстоящее лето будет очень жарким.

Кроме того, несколько столетий назад считалось, что сугробы в этот день могут сигнализировать о снежном и морозном феврале.

Если 29 января на закате имеет место очень красное солнце, ближайшие дни будут морозными и ясными.