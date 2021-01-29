В Саранске пройдет открытая тренировка по греко-римской борьбе

На стадионе «Мордовия Арена» в 11:30 30 января состоится открытая тренировка по греко-римской борьбе для детей возрастом 7-9 лет, которую бесплатно проведут Артем и Максим Сурковы.

Артем Сурков - призер чемпионатов России, обладатель Кубка европейских наций, чемпион Европейских игр 2015 года, двукратный чемпион Европы, победитель и призер чемпионатов мира, мастер спорта международного класса, член сборной России и Мордовии.

Максим Сурков - мастер спорта, член сборной команды Мордовии и России, также призер всероссийских и международных соревнований.

Вход через 3 и 4 GATE.

Вход свободный по предварительной записи. Телефон для записи: 8 (929) 747-32-15.

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Источник: e-mordovia.ru