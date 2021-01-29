Народные приметы на 30 января подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 30 января помогут установить, имеются ли в окружающей среде предвестники скорого наступления сильных морозов.

Прогноз погоды в современном его виде сформировался не так уж давно, но это не означает, что в былые времена люди не предсказывали грядущие изменения метеорологической обстановки. Основываясь на догме о взаимосвязи погоды в разные периоды года, наши предки составили немало примет. Одна из них гласит, что теплая погода в предпоследний день первого месяца года предвещает скорое наступление лютых морозов.

Кроме того, в былые времена люди верили, что оттепель в тридцатый день января сулит ранний приход весны.

Если же в ночь на 30 января небо затянуто облаками, можно рассчитывать на отличный урожай зерна.