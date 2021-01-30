В Чамзинке горел автомобиль

В Чамзинке пожарные ликвидировали возгорание автомобиля.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 29 января. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Спортивная, загорелся автомобиль. Пламя повредило транспортное средство на площади, составляющей 6 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания транспортного средства.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru