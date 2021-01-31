Народные приметы на 1 февраля подскажут, какая погода продержится до конца зимы

Народные приметы на 1 февраля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении последнего месяца зимы.

Несколько веков назад у людей не вызывала сомнений достоверность поверья метеорологической направленности, гласящего, что капель в первый день последнего месяца зимы является предвестником раннего наступления весны.

Если же 1 февраля имеет место солнечная погода, аналогичная метеорологическая обстановка будет доминировать до конца последнего месяца зимы.

Также стоит отметить, что метеорологи именно 1 февраля называют первым днем второй половины климатической зимы.