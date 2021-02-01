В Ромоданово сгорели две квартиры

В Ромоданово произошел пожар, в результате которого сгорели две квартиры.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 31 января. Огонь вспыхнул в жилом доме №1, расположенном по адресу – улица Первомайская.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил квартиры №№ 1 и 2 на общей площади, составляющей 220 квадратных метров. Кроме того, пламя повредило квартиру № 3 на площади 80 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru