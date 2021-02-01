Народные приметы на 2 февраля подскажут, какой будет весна

Народные приметы на 2 февраля помогут установить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящей весны.

Несколько веков назад люди верили, что солнечная погода, наблюдающаяся во второй день третьего месяца зимы, является своего рода предвестником того, что весна наступит рано и будет отличаться высокой температурой воздуха.

Если же 2 февраля небо затянуто облаками, то на протяжении достаточно длительного периода времени будут иметь место метели.

Вьюга в этот день трактуется в качестве сигнала о том, что весна наступит поздно, будет снежной и холодной.

Иней 2 февраля народные приметы называют предвестником ночных заморозков грядущей осенью.