В Саранске продолжается мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима

В Саранске проводится мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима.

За минувшую неделю было проверено 392 единицы общественного транспорта, вынесено 167 замечаний, которые были устранены на месте. На нарушителей было составлено 9 протоколов.

Кроме того, проходят рейды по проверке соблюдения профилактических мероприятий в такси. С 25 по 31 января было проверено 53 машины, на месте водителями и пассажирами устранено 12 замечаний, составлено три протокола, два из них – на водителей такси.

Также продолжается мониторинг объектов торговли, общепита и сферы услуг на предмет соблюдения профилактических мер. За прошедшую неделю было проверено 95 объектов, в том числе и рынки города. Составлено три акта фиксации нарушений: на рынках «Ринг» и «Заречный» продавцы работали без масок и перчаток.

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Источник: adm-saransk.ru