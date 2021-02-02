На дорогах Мордовии 3 февраля ожидается снежный накат

В Мордовии 3 февраля на дорогах ожидается снежный накат.

По уточненным данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в среду, 3 февраля, на дорогах республики ожидается снежный накат.

Автомобилистам следует быть предельно осторожными и внимательными. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, следует убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия. При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние машины и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru