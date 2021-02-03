Народные приметы на 4 февраля подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 4 февраля помогут определить, будет ли предстоящая весна ранней.

Несколько столетий назад люди, которые на постоянной основе вели наблюдение за положением дел в окружающей среде, сформулировали поверье метеорологической направленности, гласящее, что солнечная погода в четвертый день третьего месяца зимы является предвестником раннего наступления весны.

Крестьяне, которым выпало жить в былые времена, радовались снегопаду в этот день, поскольку видели в нём сигнал о хорошем урожае.

Также народные приметы гласят, что метель 4 февраля предвещает, что на протяжении ближайшей недели будут наблюдаться частые и интенсивные осадки в виде снега.