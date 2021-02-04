Народные приметы на 5 февраля подскажут, какая погода установится в августе

Народные приметы на 5 февраля можно использовать в качестве индикатора для определения августовской погоды.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды был лишь условным и в определенном смысле символическим, а его основой были поверья, сформированные в народной среде, существовала примета о том, что морозную и солнечную погоду в пятый день последнего месяца зимы следует воспринимать в качестве предвестника того, что в течение августа будет наблюдаться жара.

Кроме того, народные приметы гласят, что погода, имеющая место в первой половине пятого дня февраля, идентична той, которая будет в следующем январе.

Обилие снега 5 февраля может сигнализировать о хорошем урожае.