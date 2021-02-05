Народные приметы на 6 февраля подскажут, какая погода будет весной

Народные приметы на 6 февраля позволят определить, какую весну сулит нынешний год.

Несколько веков назад, когда в деле предсказания метеорологических изменений главенствовал догмат о взаимосвязи погодных явлений в разные периоды года, существовала примета о том, что погода, имеющая место в шестой день последнего месяца зимы, идентична той метеорологической обстановке, которая будет наблюдаться на протяжении весны. Солнечная погода 6 февраля предвещают частые солнечные дни и комфортную температуру воздуха весной. Сильные морозы и снегопады в этот день сулят позднюю и холодную весну.

Если в этот день имеет место солнце и незначительные облака, в ближайшее время продержится хорошая погода.

Высокие облака 6 февраля народные приметы называют предвестниками скорой оттепели.